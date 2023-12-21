الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

3 محاذير من البابا تواضروس خلال اجتماعه بكهنة 3 محافظات

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات بنها وقويسنا، شبرا الخيمة، شبين القناطر، حلوان، وسط الجيزة، شمال الجيزة، أطفيح، طموه، ٦ أكتوبر وأوسيم، الفيوم، بني سويف، ببا والفشن، بإجمالي ١٢ إيبارشية.

كلمة الترحيب

ورحب الأب القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، تلاه شرح قدمه الأب القمص أنطونيوس صبحي لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث القس لوقا ماهر رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

فيما تكلمت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، عن الرؤية التي تحكم عمل المؤسسة وهي توجيه أنظار المجتمع إلى أهمية الدعم النفسي للآخرين، ونشر وترسيخ ثقافة استيعاب الإنسان "المتألم" واحترام ألمه، بينما تحدثت د.أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام ٢٠٢٠.

كما تم عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.

وفي كلمته شكر البابا الحضور والمتكلمين، وتحدث عن 3 محاذير يجب أن ينتبه كاهن الرعاية الاجتماعية لها وهي:

١- فقر الفكر: أي أن يكون الكاهن لا يجيد التفكير أو التصرف أو الابتكار، وهو ما تعالجه بالقراءة، وتبادل الخبرات.

٢- إهمال البيانات: البيانات هامة لأنها تكشف لنا الواقع وبالتالي نستطيع أن نتعامل معه ونعالج ونسدد الاحتياجات، مشددًا على ضرورة أن يكون في خدمة شخص متخصص مختص بمسؤولية البيانات.

وأشار بطريرك الكرازة المرقسية إلى أن الكاهن مسؤول عن أن يقود المحتاجين ويرتقي بهم من خلال ثلاث مراحل:

أ. مرحلة الكفاف: أي أن تكون احتياجات الأسرة مسددة بالحد الأدنى.

ب. مرحلة الكفاية: أي تكون احتياجات الأسرة مسددة بشكل كافٍ دون أي نقص.

ج. مرحلة الكفاءة: أي تكون احتياجات الأسرة مسددة بالكامل وهناك فائض مناسب.

٣- انتبه للحفاظ كرامة الكهنوت:

أي أن تتمم خدمتك على أكمل وجه دون المساس بكرامة كهنوتك.

وأعلن البابا عن دعم مالي كمرحلة أولى سيقدم لـ30 إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعي بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة.

قداسة البابا تواضروس الثاني إيبارشيات بنها الاجتماع السنوي كهنة الرعاية الاجتماعية ١٢ إيبارشية

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