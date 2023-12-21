بعد 5 سنوات.. الحكم بأحقية طالبة دبلوم فنى 5 درجات بامتحان اللغة العربية

أصدرت دائرة التعليم بـ محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، حكمًا بأحقية طالبة 5 درجات بمادة اللغة العربية بالصف الثالث الثانوي التجاري، دبلوم فني تجاري، وإضافة تلك الدرجات لمجموعها الكلي في نتيجة امتحان العام الدراسي 2018/ 2019.

كانت الطالبة مقيمة الدعوى أقامت دعواها أمام المحكمة، وقالت فيها إنها أدت امتحانات نهاية العام الدراسي المشار إليه بالدعوى وحصلت على مجموع كلي 523 درجة من إجمالي 580 درجة، وإنها عندما تسلمت درجاتها في كل المواد الدراسية، تبين أنها حصلت على مجموع أقل مما تستحقه في مادة اللغة العربية بنحو 8 درجات، على حد قولها بالدعوى.

وأضافت المدعية أنها تظلمت على نتيجة تصحيح امتحان اللغة العربية الخاص بها، لكن التظلم على نتيجة امتحان الدبلومات الفنية وقتها تم رفضه دون إطلاعها على أسباب الرفض، وكذا عدم إطلاعها على ورقة الإجابة الخاصة بها عند البت في التظلم.

وأوضحت الطالبة أنها حاولت التواصل مع المسئولين عن إعادة التصحيح أو البت في التظلمات، لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها.

وبعد تداول المحكمة الدعوى لعدة جلسات أصدرت حكمها المتقدم.