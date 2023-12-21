الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخرانى

يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى

بعد غياب طويل عن الدراما التليفزيونية، قرر الفنان الكبير يحيي الفخراني العودة للدراما من جديد من خلال السباق الرمضاني 2024، وذلك عن طريق مسلسل يحمل اسم "عتبات البهجة"، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل.

ويعود الفنان يحيي الفخراني للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، من خلال "عتبات البهجة"، حيث كان آخر عمل ظهر به هو "نجيب زاهي زركش"، الذي حقق نجاحا كبيرا في عام 2021، وقت عرضه عبر شاشات التليفزيون.

ومن المقرر أن يكون موعد تصوير مسلسل "عتبات البهجة"، هو مطلع شهر يناير من عام 2024، ليخوض به الفنان يحيي الفخراني السباق الرمضاني، وهو ينتمي للمسلسلات القصيرة المكوّنة من 15 حلقة.

عتبات البهجة

عتبات البهجة مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي إنساني، حول علاقة جد بأحفاده، وتعاقدت جومانا مراد على المشاركة في بطولته بجانب الفخراني، فيما تواصل الشركة المنتجة للعمل إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والمسلسل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لإبراهيم عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبوعميرة وإنتاج جمال العدل.

"عتبات البهجة".. الفخرانى يكشف عن مسلسله الجديد فى رمضان 2024 (فيديو)

 

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل نجيب زاهي زركش كان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني في السباق الرمضاني، وعُرض العمل في 2021، وشارك به أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، نهى عابدين، إسلام إبراهيم، ومحمد إبراهيم يسري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هالة فاخر وحنان سليمان، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

رواية عتبات البهجة

وفي غلاف رواية عتبات البهجة، كتب إبراهيم عبدالمجيد، أبطال هذه الرواية بسطاء في مشاعرهم، أبرياء في استقبال العالم حولهم، وحيدون يلوذون ببعضهم، ينتصرون على القسوة التي تحاصرهم بالدهشة الدائمة التي تتجلى في أكثر من أسلوب من السخرية، إلى روح الدعابة إلى القلق إلى الوداعة والرضا، مجسدة لمحفل قديم تختلف فيه طرق الناس للانتصار على الوقت بالاستمرار فيه أو الخروج منه. إنها رواية عن حيرة الإنسان في العالم، رغم ما ينسكب منها من فكاهة أو مرح.

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