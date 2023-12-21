تنظيم "سلامتك تهمنا" في قطاع التعليم بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل أمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، وذلك بالمدارس التالية: مدرسة الحسن بن الهيثم العامرية، ومدرسة السيرة الحسنة إعدادية بنات بفلمنج، ومدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بالرأس السوداء، ومدرسة اسماعيل صبري الرسمية لغات بالجمرك، ومدرسة الشيخ محمد عبده.

مبادرة سلامتك تهمنا

جاء ذلك بحضور عدد من الطلبة والعاملين بتلك المدارس، وذلك إستكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية وأساليبها وتطبيق إشتراطاتها فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى القطاعات، لتوفير مناخ عمل آمن والحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئات العمل المختلفة، جرى تنظيم تلك السلسلة من الندوات تحت عنوان " مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها " وكذلك كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطروالتوعية بمخاطر بيئة العمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، واستعراض فيديوهات عن سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدراس وكذا تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية.

دورات تدريبية مجانية

ومن ناحية أخرى، تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورات التدريبية المجانية التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، وتجهيز الورش التدريبية والتأكد من إنتظام البرامج التدريبية وفق الخطة الموضوعة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى والتى تتعاون فيها المديرية مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك فى إطار جهود المديرية لدعم الشباب من الجنسين من خلال تدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية والتى توفرها للشباب مجانًا وفق أحدث اساليب التدريب العالمية..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة، والتي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب في الحصول على فرص عمل لائق.

وأضافت مدير المديرية أنها تابعت الدورات التدريبية والتى تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم علي المهن المطلوبة لسوق العمل، منوهة إلى انه يحصل المتدربين على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يوميًا، كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجانًا، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.