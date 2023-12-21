"زراعة الشرقية" تُنفذ مدرسة حقلية لمزارعي قرية بني أيوب بمركز أبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

تنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي قرية بني أيوب

وفي هذا السياق أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي قرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد عن محصول القمح في حضور الدكتورة دينا عبد الله بمعهد بحوث القمح والمهندس هاني صلاح اخصائي القمح بالمديرية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال المدرسة الحقلية تم عرض التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح مثل طرق الري ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهما وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وكذلك مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وفى سياق متصل، أعلن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، تنفيذ إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر بقرية صان القبلية التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر بحضور الدكتور أيمن عبدالرازق، رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية، والمهندس محسن سويلم، مسؤول المحاصيل السكرية بالمديرية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين، لافتًا إلى أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة وكذلك أهم الأمراض التي تصيب الجذور وأسباب موت البادرات الزراعية وطرق تفادي كل هذه المشكلات.