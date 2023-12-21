الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى للفتيات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة الخياطة بالمنيا

جريدة الدستور

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الإختبار النهائى للدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات، بوحدة التدريب المتنقلة بتل بنى عمران بمركز ديرمواس، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجى بقرى ونجوع المحافظات، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة بمنشىت القطاع الخاص والإستثمارى أو بدء مشروع صغير أو متوسط، لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة، أن تلك الدورات التدريبية التى يجرى توفيرها لشباب المحافظة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهنى التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة، وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة للشباب، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وأضافت انه يمكن للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة او إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج على شهادة معتمدة تؤهله للعمل فى القطاع الخاص والإستثمارى..
وزارة العمل: إفتتاح برنامج تدريبي لفتيات بورسعيد على مهنة التفصيل والخياطة

كانت إفتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية،لعدد 45  متدربة، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، والتى تاتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين، مع التاكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين..

مديرية العمل محافظة المنيا لإختبار النهائى تأهيل الشباب مهنة التفصيل

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