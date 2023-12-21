وزارة العمل: افتتاح برنامج تدريبى لفتيات بورسعيد على مهنة التفصيل والخياطة

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية، لعدد 45 متدربة، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023/ 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، التى تأتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التى تتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين، مع التاكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة، مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان، ويتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين..

حسن شحاتة يوجه بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن

وأفاد عبدالونيس مدير مديرية العمل ببورسعيد، بأن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهن التدريبية، والرد على استفساراتهن، بحضور الكيميائية منار العوضى مدير المركز، والمدربين، نهلة أبوالعزايم، وسمر شكرى، وهانى عيسى، ومؤكدًا أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وأيضًا دورات الوحدة المتنقلة مجانية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية.

يذكر أنه شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقى، بحضور نخبنة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من مسئولى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

