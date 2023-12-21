وزير الخارجية البريطانى: مصر تستقبل أعدادًا ضخمة من اللاجئين ودورنا مساعدتها

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه من المهم أن تكون ممرات السفن البحرية التي تنقل البترول والبضائع الاقتصادية آمنة وألا تتعرض لهجمات.

ديفيد كاميرون: يجب أن تكون الممرات البحرية آمنة ولا تتعرض لهجمات

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المملكة المتحدة تحاول أن تساعد في هذا الإجراء وأن تكون الممرات البحرية آمنة ومفتوحة للجميع.

كما أشار إلى أن بريطانيا ومصر أصدقاء، وهناك أعداد ضخمة من اللاجئين في مصر، متابعًا: "دورنا أن نساعد في هذا الأمر لأنه أمر مهم في العلاقات الثنائية بين البلدين".