طالبة تتفق مع عشيقها على سرقة والدتها بعد تخديرها بالعمرانية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على طالبة وعشيقها لقيامهما بسرقة والدتها بعد تخديرها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي، يفيدون فيه بالعثور على طالبة مكبلة بالحبال وإغماء والدتها على يد لص "مجهول الهوية".

نتائج التحريات

وتوصلت التحريات إلى أن الطالبة استعانت بشاب "حاصل على دبلوم" ترتبط بعلاقة عاطفية معه، لتخدير والدتها بهدف سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها.

وأضافت التحقيقات، أن الطالبة اتفقت معه على تكبيلها لإيهام أسرتها بكونها مجنيا عليها، وبمواجهة المتهم أقر بصحة أقوال المتهمة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى بحوزة 3 من أصدقائه "تم ضبطهم" فضلًا عن العثور بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس قاموا بشرائها من حصيلة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.