عرض "المعزة" ومناقشة "همسات النار والماء".. فعاليات آخر أيام مهرجان الجونة

تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد أسبوع من العروض والفعاليات والمناقشات المختلفة في الدورة الاستثنائية التي تقام دعما للقضية الفلسطينية.

وتشهد قاعات مهرجان الجونة عرض عدد من الأعمال على مدار اليوم قبل ساعات من حفل الختام وتوزيع الجوائز للأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة وفقا للخريطة التالية.

العرض الثاني لفيلم "المعزة" اليوم الخميس

في الثانية والنصف مساء، تشهد قاعة سي سينما، العرض الثاني والأخير لفيلم “المعزة”، المشارك في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم متواجد ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويدور حول فتاة صغيرة تقع فريسة أطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، فتهرب الفتاة في الصحراء بصحبة معزتها بحثاً عن والدها، وهو ما يعرضها للمخاطر.

الفرصة الأخيرة لمشاهدة برنامج الأفلام القصيرة

تشهد قاعة سي سينما العرض الأخير للجزء الرابع من برنامج الأفلام القصيرة المشاركة ضمن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تنطلق العروض التي تبلغ مدتها نحو 102 دقيقة، في الثانية عشر ظهرا، ويتضمن البرنامج عدة أفلام من بينها يرقة، ولا تبك يا غابريال وحتى نلتقي.

مناقشة فيلم “همسات النار والماء” في سي سينما

ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، تشهد قاعة سي سينما عرض فيلم “همسات النار والماء”، في الواحدة والنصف مساء.

الفيلم المشارك في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ستتم مناقشته اليوم، حيث تعقد ندوة خاصة بالفيلم الذي يخرجه لويدهاك تشاترجي الفيلم الهندي يدور حول تتبع رحلة فنان تركيب صوتي يسافر إلى جاريا، وهي منطقة لاستخراج الفحم في شرق الهند، حيث يتواجه مع استنزاف الموارد والمناظر الطبيعية.