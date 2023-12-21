"صحة الدقهلية": دعم وحدة الكلى بمستشفى دكرنس بماكينتي غسيل بقيمة مليون جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم وحدة الكلى بمستشفى دكرنس العام بعددٍ ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلى، إن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلى على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعددٍ أكبر من المرضى للقضاء على قوائم الانتظار.

وتقدم وحدة الكلى بمستشفى دكرنس، الخدمة لـ 175 مريض غسيل كلوي، ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي وتُعد من وحدات الكلى المتميزة والتي تم تطويرها مؤخرًا على أحدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.

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