الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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من مهندس بترول للمعلم كرشة.. مؤرخ: محمد رضا تمنى كسب لقب "جان" السينما

الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد رضا

تحدث المؤرخ الفني محمد شوقي، عن الفنان الراحل محمد رضا من أهم صناع السينما في مصر بمناسبة ذكرى ميلاده، وقال إنه كان عاشقا للفن المصري، وتمنى أن يكون "جان" ومتخصص في الأدوار الرومانسية مثل شكري سرحان ورشدي أباظة، ولكنه دخل السينما بأدوار مختلفة تماما عن سياق ما تمناه وعن السياق الذي اشتهر به فيما بعد.

 أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل محمد رضا 

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفنان الراحل محمد رضا بدأ بأدوار وكيل النيابة مثل فيلم "رصيف نمرة 5" فضلا عن بعض الأدوار البسيطة كالرجل الطيب والصديق البطل ، بعيدا نهائيا عن الأدوار التي كان يتمناه، حتى جاءته فرصة تجسيد دور المعلم كرشة في مسرحية "زقاق المدق" للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وتابع، أن شهادة ميلاد الفنان الراحل محمد رضا كتبت بحروف من الذهب بعد قيامه بدور المعلم كرشة، مشيرا إلى أن "رضا" تخلى عن وظيفته كمهندس بترول وقدم استقالته من أجل دخول مجال التمثيل.

مصر صناع السينما الادوار الرومانسية رصيف نمرة 5 زقاق المدق

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