التحالف الوطني للعمل الأهلي: إعمار 48 منزلا متهالكا بقرية الصفيح في الفيوم

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير قدم منظومة خدمات لتغيير حالة قرية الصفيح بشكل كامل، وذلك في إطار جهود التمكين الاجتماعي ودعم المنظومة التعليمية وصحة أطفال المدارس في قرية الصفيح بمحافظة الفيوم.

كل المنازل كانت لا تصلح للسكن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، مشيرا إلى أن قرية الصفيح لها ظهير صحراوي وأغلب المنازل بها كانت من الطوب اللبن وأسقفها متهالكة تماما، مشيرا إلى أنه تم إعمار 48 منزلا بالقرية على مرحلتين، فكل المنازل بلا استثناء كانت لا تصلح للسكن.

وتابع، أن أهالي قرية الصفيح كانوا يواجهون مآسي خلال فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار داخل المنازل، وبعض الجدران كانت تسقط على سكان القرية، مضيفا الأهالي لم يصدقوا التغير الكبير في منازلهم ولم يتوقعوه بهذا الشكل على الإطلاق، وكانوا فرحين للغاية، فكانت الابتسامة تكسو أوجههم.