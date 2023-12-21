الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطني للعمل الأهلي: إعمار 48 منزلا متهالكا بقرية الصفيح في الفيوم

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير قدم منظومة خدمات لتغيير حالة قرية الصفيح بشكل كامل، وذلك في إطار جهود التمكين الاجتماعي ودعم المنظومة التعليمية وصحة أطفال المدارس في قرية الصفيح بمحافظة الفيوم.

كل المنازل كانت لا تصلح للسكن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، مشيرا إلى أن قرية الصفيح لها ظهير صحراوي وأغلب المنازل بها كانت من الطوب اللبن وأسقفها متهالكة تماما، مشيرا إلى أنه تم إعمار 48 منزلا بالقرية على مرحلتين، فكل المنازل بلا استثناء كانت لا تصلح للسكن.

وتابع، أن أهالي قرية الصفيح كانوا يواجهون مآسي خلال فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار داخل المنازل، وبعض الجدران كانت تسقط على سكان القرية، مضيفا الأهالي لم يصدقوا التغير الكبير في منازلهم ولم يتوقعوه بهذا الشكل على الإطلاق، وكانوا فرحين للغاية، فكانت الابتسامة تكسو أوجههم.

التحالف الوطني صناع الخير التمكين الإجتماعي قرية الصفيح صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

أستاذ سياسة بالقدس: إسرائيل تستهدف كل ما يتعلق بمقومات الحياة فى قطاع غزة

أستاذ علاقات دولية مستنكرا: الطلب من إسرائيل بوقف العدوان يحدث بطريقة الاستجداء

لقاء السحاب.. رئيس "المصرية للحقوق" يعلق على لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة

كاتب صحفى: الانتخابات الرئاسية 2024 ظهرت بمشهد تاريخى

حماة الوطن: دور الشعب المصرى خلال الانتخابات عكس مسئوليته الكبيرة تجاه دولته

تغطي 18 محافظة.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة "سند الخير"

الكرملين: نجحنا فى إجلاء رعايانا من قطاع غزة رغم الصعوبات

"الأممية لحقوق الإنسان": أمريكا تدعم الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءاته اليومية بغزة

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

النيابة تطلب تحريات المباحث فى "حريق مصحة الشروق"

عاجل.. يديعوت أحرونوت: حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مروان البرغوثى

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر

توقيع اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"