الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات "شماريخ" آسر ياسين تتخطى حاجز الـ15 مليون جنيه في أسبوعين

شماريخ
شماريخ

يواصل فيلم «شماريخ» بطولة النجم آسر ياسين، تصدره لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي منذ إطلاقه للمنافسة في موسم نهاية العام، واحتلاله صدارة الترتيب اليومي بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

فيلم شماريخ يقترب من تحقيق 15 مليون جنيه في أسبوعين عرض

إيرادات فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين

وجمع فيلم آسر ياسين الجديد «شماريخ» حتى صباح اليوم إيرادات كبيرة للغاية وصلت إلى 15 مليون جنيها و200 ألفا في 15 يوما فقط وهي إيرادات مميزة خلال الفترة الحالية قبل بدء موسم الإجازات والأعياد، ومن المقرر أن يستمر الفيلم في دور العرض حتى موسم رأس السنة وأعياد الميلاد لينافس عدد كبير من الأعمال التي تعرض خلال الفترة القادمة.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.

وينافس الفيلم حاليا عددا من الأفلام منها فيلم بلوموندو بطولة الفنان حسن الرداد وفيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد وفيلم فوي فوي بطولة الفنان محمد فراج وفيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح وفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني وعدد آخر من الأفلام التي تعرض حاليا بدور العرض بالإضافة إلى خروج عدد من الأفلام من القاعات بسبب ضعف الإيرادات مثل فيلم سكر بطولة الفنانة ماجدة زكي.

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