إحالة متهم بحيازة كمية كبيرة من "الهيروين" في المقطم للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في منطقة المقطم بالقاهرة.

إحالة متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بالمقطم

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة وتخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار

وفي سياق منفصل، كانت قد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة إلى محكمة الجنايات

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان، 10 سنوات” عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بصب خرسانة عليها لإخفاء جريمته.

وقال المتهم، في اعترافاته بعد القبض عليه، إنه أثناء وجوده في حفل زفاف بعقار سكنه استدرج الطفل مروان إلى سطح العقار، وأثناء وجودهما قام بالتعدي على الطفل بالأيدي وأثناء محاولة مروان الدفاع عن نفسه استل سلاحًا "موس" وطعنه، وعقب تأكده من وفاة المجني عليه وضع رمال وخرسانة وأخشاب علي الجثة، وعقب الانتهاء من جريمته أخبر والديه، وعندما علما بجريمته أغلقا باب السطح، وأخذاه وفروا هاربين بعيدًا عن مكان الجريمة.