فتيات دمياط يشاركن في بطولة "ألف بنت.. ألف حلم" على مستوى الجمهورية

انطلقت أولي مباريات كرة القدم باللقاء الرياضي المجمع لمراكز مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم " بمشاركة مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بمشاركة ٢٤ محافظة على مستوي الجمهورية للمرحلة السنية من ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة والمقامة على ملاعب نادي النادي بمدينة أكتوبر خلال الفترة من 20 الي 23 ديسمبر 2023م.

وتنظم اللقاء وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" مع كافة المديريات على مستوى الجمهورية، حيث يهدف المشروع إلي توسيع قاعدة الممارسة لرياضة كرة القدم النسائية والحفاظ علي الصحة العامة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كما أعلنت الإدارة المركزية لتنمية النشء أسماء الفائزين بمسابقة براعم علي الهواء والتى تم تنفيذها بالتعاون مع الإذاعة المصرية، أشرف علي التنفيذ الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين.

شارك في المسابقة شعبة المنتدى الثقافي بمركز شباب استاد دمياط بعدد 13 طليع وطليعة في مختلف مجالات المسابقة والتى تقام لأول مرة برعاية السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات الملتقي الثقافي السادس خلال شهر نوفمبر الماضي، تحت شعار " براعم على الهواء "، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية المصرية باكتشاف ورعاية المواهب لدي النشء .

ويهدف الملتقى إلى اكتشاف المواهب الاعلامية المتخصصة من النشء، تعزيز الاهتمام باللغه العربية، تنمية القدرات الاذاعية المتخصصة فى مجال الاذاعة ( مقدم إذاعة، كتابة الأخبار والمقالات، البث والصحافة الرقمية، هندسة الصوت، وغيرها )، الاهتمام بمخارج الألفاظ من خلال تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة.