الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كييف: إسقاط 34 طائرة روسية مسيرة استهدفت 12 منطقة أوكرانية

مسيرة روسية
مسيرة روسية

أعلنت  السلطات  الأوكرانية، عن إسقاط 34 طائرة روسية مسيرة استهدفت 12 منطقة أوكرانية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 18 طائرة مسيرة روسية أمس 

 وصباح أمس، أعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت 18 من أصل 19 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا في أجواء البلاد.

وحسب ما ذكره الجيش الأوكراني، نجحت الدفاع الجوية في إسقاط 18 طائرة مسيرة من طراز شاهد الإيرانية في ليلة 19- 20 ديسمبر.

وفي وقت سابق قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية عند اقترابها من بيلجورود.

وقال جلادكوف عبر قناته على "تيليجرام": “أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة بيلجورود مسيّرة عند اقترابها من المدينة، وتقوم الأجهزة المختصة بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار"، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا طائرتين موجهتين من طراز S-300 ضد خاركيف، ولا يوجد ضحايا وفقًا للمعلومات الأولية.

الدفاع الجوي الروسي الجيش الأوكراني كييف روسيا

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