نبيل رشوان: مصر موقفها متطابق مع روسيا فى حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور نبيل رشوان، المتخصص في الشأن الروسي، إن موقف مصر متطابق مع روسيا في حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غـزة.

وأضاف الدكتور نبيل رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأول المصرية، أن حل الدولتين هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية، وهو المتفق عليه من المجتمع الدولي، ولذلك فإن الموقف المصري والروسي وتطابقه من الممكن أن يكون لهم تأثير كبير جدًا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، فهي مسألة جوهرية قبل أي إجراء من الممكن أن يتم اتخاذه، للحفاظ على أرواح المدنيين العزّل الذين مات منهم أعداد كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط لن يكون خاليًا من الإرهاب تمامًا إلا بحل القضية الفلسطينية.