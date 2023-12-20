الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: فخورة بدور مصر وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطنة فخورة بدور
مواطنة فخورة بدور مصر

قالت المواطنة منال السيد، إن أرواحنا في فلسطين وقلوبنا معهم وندين الهجمات البربرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، واستهداف المدنيين بالاسلحة الثقيلة وهو أسلوب الاحتلال المتبع منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأعربت خلال تقرير مصور لـ"الدستور" حول آراء المواطنين عما يدور في قطاع غزة، عن فخرها بدور مصر وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية حيث أن الشعب والحكومة يقفوا جنبا إلى جنب دعمًا للأشقاء هناك، ونفديهم بأرواحنا وندعي لهم دائما، وندعوا الله أن ينصرهم على أعدائهم ويذهب عنهم الهم والكرب ويرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

حرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

قال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينية الهجمات البربرية الاحتلال

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