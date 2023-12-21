الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: زيارة "هنية" للمرة الثانية لمصر تأكيدا لدورها المركزى فى القضية الفلسطينية

حسين عبدالغني المحلل
حسين عبدالغني المحلل السياسي

قال حسين عبدالغني، المحلل السياسي، إن وصول إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، للمرة الثانية للقاهرة منذ عملية طوفان الأقصى هو تأكيد لدور مصر المركزي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلقة بين مصر وفلسطين قوية من حيث أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحروب التي خاضتها مصر من أجل القضية الفلسطينية والراوبط التي تربط بين مصر وغزة.

وتابع أن المسألة بالنسبة لمصر أن جميع الفصائل كانت ويجب أن تظل بالمستقبل على مسافاة واحدة منهم؛ لأن ما يهم مصر هو منع تصفية القضية الفلسطينة أو التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل وتهدد به القيادة المصرية. 

 مصر أثبتت قدرتها على الاقتراب من الفصائل الفلسطينية أكثر من غيرها

وأشار إلى أن مصر أثبتت أن قدرتها على الاقتراب من الفصائل الفلسطينية أكبر بكثير من الآخرين مهما تقدموا بأدوار مشكورة في هذا المجال، ولكن تظل مصر هي اللاعب الرئيسي ولابد أن تكون قادرة أن توجد مسارًا عربيًا فلسطيني لمرحلة مابعد الحرب في غزة.

المحلل السياسى إسماعيل هنية دور مصر المركزي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القضية الفلسطينية جميع الفصائل

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