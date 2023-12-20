الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفد حركة حماس بقيادة إسماعيل هنية يصل القاهرة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

وصل صباح الأربعاء إلى القاهرة وفد حركة من حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وتأتي زيارة وفد حماس إلى القاهرة اليوم لبحث وقف إطلاق النار في  قطاع غزة وفق ما صرح طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، لـ"الدستور".

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اليونيسف تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

قطر: مباحثات وقف إطلاق النار "إيجابية" لكن لا اتفاق وشيك

وسبق، وقال مسؤول قطري، الثلاثاء، إن المناقشات حول وقف جديد محتمل لإطلاق النار في غزة للسماح بالإفراج عن المزيد من الأسرى الذين تحتجزهم حماس كانت إيجابية، لكن لا يوجد اتفاق جديد وشيك.

والتقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ديفيد بارنيا، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، وبيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية في وارسو ببولندا، الإثنين، للحديث عن خطوات نحو تجديد وقف الأعمال العدائية الذي شهد المزيد من التهدئة وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي.

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شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم الشابورة للاجئين جنوبى غزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إنه أرسل رئيس الموساد إلى أوروبا مرتين للترويج لعملية إطلاق سراح الرهائن لدينا، دون تقديم تفاصيل عما تمت مناقشته.

وتابع نتنياهو: لن أدخر أي جهد في هذا الموضوع والمطلب هو إعادة الجميع إلى الوطن، حيث قاومت حماس حتى الآن الجهود المبذولة لإعادة الهدنة التي انهارت في الأول من ديسمبر بعد توقف القتال لمدة سبعة أيام.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن مجددا اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في غزة.

حركة حماس إسماعيل هنية وقف إطلاق النار قطاع غزة طاهر النونو

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