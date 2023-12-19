قطر: مباحثات وقف إطلاق النار "إيجابية" لكن لا اتفاق وشيك

قال مسئول قطري، الثلاثاء إن المناقشات حول وقف جديد محتمل لإطلاق النار في غزة للسماح بالإفراج عن المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس كانت إيجابية، لكن لا يوجد اتفاق جديد وشيك.

والتقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع ديفيد بارنيا، مدير وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد، وبيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية في وارسو ببولندا، اليوم الاثنين، للحديث عن خطوات نحو تجديد وقف الأعمال العدائية الذي شهد المزيد من التهدئة. إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي

وقال مصدر قطري لـ"رويترز": كانت المحادثات إيجابية حيث قام المفاوضون باستكشاف ومناقشة المقترحات المختلفة في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات، لكن من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إنه "أرسل رئيس الموساد إلى أوروبا مرتين للترويج لعملية إطلاق سراح الرهائن لدينا" دون تقديم تفاصيل عما تمت مناقشته.

تابع نتنياهو: لن أدخر أي جهد في هذا الموضوع والمطلب هو إعادة الجميع إلى الوطن، حيث قاومت حماس حتى الآن الجهود المبذولة لإعادة الهدنة التي انهارت في الأول من ديسمبر بعد توقف القتال لمدة سبعة أيام.