الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

16 ندوة تثقيفية تحت عنوان "حرمة الاعتداء على مال الوقف" بمساجد الإسكندرية

جانب من ندوات الأوقاف
جانب من ندوات الأوقاف بالإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء اليوم، 16 ندوة تثقيفية بمساجد الجودة، تحت عنوان "حرمة الاعتداء على مال الوقف" شارك فيها الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة، والشيخ ماهر عبدالجواد، مدير الإدارات، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة.

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وقد أقيمت الندوات بمساجد: "سعد الدين بالورديان- الكبير أبيس محرم بك- القائد إبراهيم محطة الرمل- منار الإسلام بالأنفوشي- الشهيد عبدالمنعم رياض بسموحة- الرحمن حدائق أنطونيادس- الشهيد علاء الدين السماديسي محور المحمودية- الشهيد اللواء عبدالقادر حمدي العوايد- المعمورة الشاطئ بالمعمورة- بدر بشاير الخير-السلام بالعامرية أول - اللطيف الستار برج العرب- الأنصار العامرية ثان-  النور 5/ 8 أبيس- الرحمن بشارع عبدالوهاب- الحق المبين بشاير الخير3.

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وأكد الشيخ سلامة، أن الوقف له أهمية كبيرة، ومكانة عظيمة في المجتمع المسلم؛ لِما يؤديه من وظائف هامة في إعانة المسلمين، وتقوية الإسلام، ولما يحققه من قصد الواقف من المثوبة الجارية له عند الله عز وجل في يومٍ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

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وبين أن مشروعية الوقف ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وبإجماع وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما أكد أن ‏مال الوقف بمثابة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعًا وقانونًا، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم  كثيرًا ما يَعِظُ أصحابَه، مبيِّنًا لهم خُطورة الغُلُول والسرقة من مال الوقف، والتي تُعَدُّ بمثابة المال العام الذي يَنبغي أن يُحفَظَ من قِبَل أفراده.

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جدير بالذكر أن الشيخ سلامة، قام بجولة مرورية امتدت من العصر حتى صلاة العشاء شملت عددًا من مساجد إدارة غرب للاطمئنان على انتظام العمل والانضباط بالمساجد، مشيدًا بدور الأئمة فى هذه المرحلة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب من الجميع الالتزام وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف القيادة فى تحقيق الأمن الفكرى والمجتمعي للنهوض بوطننا.

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مديرية أوقاف الإسكندرية 16 ندوة تثقيفية مساجد الجودة وزارة الأوقاف مشروعية الوقف

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