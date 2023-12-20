الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 طالبًا وطالبة يتنافسون فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة الأقصر

جانب من فعاليات مسابقة
جانب من فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثالية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأقصر، تحت إشراف ذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2024/2023 والتي تسهم في حث باقي الطلاب على التفوق واكتشاف الطلاب المتميزين أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجًا مثاليًا للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.

وتعتمد شروط المسابقة على أن يكون الطالب من الذين يشاركون في مجالات النشاط الطلابي والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية، وجرت المسابقة بين 15 طالبًا وطالبة على مستوى الجامعة.

وتكونت لجنة التحكيم من د. محمود النوبي أحمد، ود.محسن الطوخي، ود.أسماء محيي الدين.

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رئيس جامعة الأقصر إدارة النشاط الإجتماعي المواهب العلمية والثقافية تنمية الوعي الثقافي التنمية البشرية

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