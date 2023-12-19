كلية الألسن بجامعة الأقصر تحتضن فعاليات يوم ثقافات الشعوب.. لأول مرة

انطلقت فعاليات يوم ثقافات الشعوب الذي تحتضنه كلية الألسن للمرة الأولى في تاريخ جامعة الأقصر ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وأ. د. محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن.

وقال رئيس جامعة الأقصر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أ. د. محمود النوبي: إن الاحتفال بــ "يوم ثقافات الشعوب"، يأتي فى إطار حرص كلية الألسن على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تمكين الطلاب من إبراز ثقافات وحضارات الدول التي يدرسون لغاتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب وتنمية مبادئ العمل الجماعي بين المشاركين في بيئة تعليمية وثقافية ثريّة.

وأضاف الدكتور حمدي محمد حسين، نرحب ونثني على الجهود التي بذلت من إدارة الكلية لتنظيم هذا الاحتفال الذي من المتوقع أن يصبح عيدًا سنويًا لكلية الألسن بمشاركة واسعة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ؛ حيث يقدّمون خلاله أبرز رموز ثقافات وتراث وأزياء وتقاليد وفنون.

وأكد أ. د. محمد نصر الجبالي، أن الكلية اتخذت هذه المبادرة من منطلق تفرد كلية الألسن بتنوعها اللغوي والثقافي وتميزها بين الكليات الأخرى في الجامعة والإقليم وخصوصية مدينة الأقصر، مشيرًا إلى أن الهدف من الفعالية ارساء ثقافة تقبل الآخر لدى الطلاب وإثراء ثقافتهم عن الحضارات الأخرى والانفتاح على المجتمع المحيط بالكلية والجامعة.

وقدم عميد كلية الألسن الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على جهودهم لانجاح الفعالية والروح الإيجابية التي يبديها الجميع لخدمة الكلية، كما وجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على الدعم المتواصل للكلية.

وجرى على هامش الفعالية تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الأنشطة المختلفة ومختلف المسابقات.

حضر الاحتفال عمداء كليات الفنون والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، ود. خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم، وبحضور السادة وكلاء الكلية ورؤساء ومشرفو الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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