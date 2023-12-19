الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كلية الألسن بجامعة الأقصر تحتضن فعاليات يوم ثقافات الشعوب.. لأول مرة

يوم ثقافات الشعوب
يوم ثقافات الشعوب

انطلقت فعاليات يوم ثقافات الشعوب الذي تحتضنه كلية الألسن للمرة الأولى في تاريخ جامعة الأقصر ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وأ. د. محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن.

وقال رئيس جامعة الأقصر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أ. د. محمود النوبي: إن الاحتفال بــ "يوم ثقافات الشعوب"، يأتي فى إطار حرص كلية الألسن على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تمكين الطلاب من إبراز ثقافات وحضارات الدول التي يدرسون لغاتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب وتنمية مبادئ العمل الجماعي بين المشاركين في بيئة تعليمية وثقافية ثريّة.

وأضاف الدكتور حمدي محمد حسين، نرحب ونثني على الجهود التي بذلت من إدارة الكلية لتنظيم هذا الاحتفال الذي من المتوقع أن يصبح عيدًا سنويًا لكلية الألسن بمشاركة واسعة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ؛ حيث يقدّمون خلاله أبرز رموز ثقافات وتراث وأزياء وتقاليد وفنون.

وأكد أ. د. محمد نصر الجبالي، أن الكلية اتخذت هذه المبادرة من منطلق تفرد كلية الألسن بتنوعها اللغوي والثقافي وتميزها بين الكليات الأخرى في الجامعة والإقليم وخصوصية مدينة الأقصر، مشيرًا إلى أن الهدف من الفعالية ارساء ثقافة تقبل الآخر لدى الطلاب وإثراء ثقافتهم عن الحضارات الأخرى والانفتاح على المجتمع المحيط بالكلية والجامعة.

وقدم عميد كلية الألسن الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على جهودهم لانجاح الفعالية والروح الإيجابية التي يبديها الجميع لخدمة الكلية، كما وجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على الدعم المتواصل للكلية.

وجرى على هامش الفعالية تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الأنشطة المختلفة ومختلف المسابقات.

حضر الاحتفال عمداء كليات الفنون والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، ود. خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم، وبحضور السادة وكلاء الكلية ورؤساء ومشرفو الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

412428011_789586163181578_2199409219189845011_n
412428011_789586163181578_2199409219189845011_n
412437106_789586269848234_4824128146191479999_n
412437106_789586269848234_4824128146191479999_n
412470376_789586026514925_490616397884236559_n
412470376_789586026514925_490616397884236559_n
412478854_789585986514929_1282296231629545502_n
412478854_789585986514929_1282296231629545502_n
412551396_789586126514915_8422527143313386956_n
412551396_789586126514915_8422527143313386956_n
412560955_789586063181588_8797096601211014576_n
412560955_789586063181588_8797096601211014576_n
جامعة الاقصر رئيس جامعة الأقصر كلية الالسن يوم ثقافات الشعوب مبادئ العمل الجماعي

مواد متعلقة

"الشباب والرياضة" تُطلق قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية بشمال سيناء

توقيع عقد تخصيص 7.5 فدان لإنشاء مستشفيات الأقصر الجامعية (صور)

"الشباب والرياضة" تطلق قوافل تعليمية لطلاب شمال سيناء

طلاب فنون جميلة بالأقصر يشاركون فى فعاليات معرض "مصر قد الدنيا"

لجنة من الدراسات التربوية بالأعلى للجامعات تزور جامعة الأقصر (صور)

عريس وعروسة يدليان بصوتيهما بملابس الزفاف فى شمال سيناء

محافظ الاقصر يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

"الشباب والرياضة" تسلم إعانات إغاثية لمصابى فلسطين

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

"الزراعة" تكشف مفاجآت صادمة عن محكتري البصل: هذا سعره غدًا

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى