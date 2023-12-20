الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب هيكتور كوبر.. عمر السومة يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

عمر السومة
عمر السومة

أعلن عمر السومة مهاجم منتخب سوريا وفريق العربي القطري، اعتزاله اللعب دوليًا بعد ساعات قليلة من إعلان القائمة الأولية لـ "نسور قسيون" المُشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وأكد السومة، في تصريحات لقنوات الكأس القطرية، أنه قرر رسميًا الاعتزال الدولي عقب استبعاده من قائمة المنتخب السوري في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا قد قرر استبعاد عمر السومة من القائمة الأولية المستدعاة لخوض بطولة كأس الأمم الآسيوية في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت قائمة منتخب سوريا الأولية تواجد 33 لاعبا، وستتقلص مستقبلا إلى 26، وسط استبعاد عمر السومة.

وكانت قرعة كأس الأمم الآسيوية قد أسفرت عن وقوع منتخب سوريا في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وأوزبكستان والهند.

اقرأ أيضا.. كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا لكأس آسيا

كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا لكأس آسيا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة منتخب سوريا الأولية المشاركة في كأس آسيا والتي شهدت غياب قائد المنتخب عمر السومة.

وأورد الاتحاد السوري لكرة القدم قائمة من 33 لاعبًا مشيرًا إلى أنّ القائمة سيتم اختصارها إلى 26 لاعبًا للمشاركة في كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر في الثاني عشر الشهر المقبل.

وقرّر الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاد عمر السومة لاعب العربي القطري وأحد أبرز نجوم الكرة السورية في العقد الفائت.

وشهدت القائمة وجود بابلو صباغ المهاجم الكولومبي من أصول سورية والذي قرر تمثيل نسور قاسيون مؤخرًا، وكذلك خليل إلياس الناشط في الدوري الأرجنتيني الممتاز وأيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد الأول.

وضمّت القائمة عمر خريبين المتألق في الدوري الإماراتي وعلاء الدين دالي الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري العراقي مؤخرًا.

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كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا لكأس آسيا

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