العرض الأول لفيلم المعزة فى مهرجان الجونة السينمائى الدولى (صور)

أقيم اليوم العرض الأول لفيلم المعزة The Goat للمخرجة ألاريا بوريلي ومن إنتاج شركة أجورا، في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور أبطال الفيلم وضيوف المهرجان، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

مهرجان الجونة السينمائي

وقد حصد الفيلم مؤخرًا 5 جوائز جديدة خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية، حيث فاز بجائزة أفضل قصة أصلية – Best Original Story، وذلك في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان 4thDimension للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي، وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

وكانت شركة أجورا ميديا للإنتاج قد أعلنت مؤخرًا التبرع بإيرادات عروض فيلم The Goat في روما لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid، وكان الفيلم قد حظي بردود أفعال إيجابية في عرضه الأول بمسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليات مهرجان روما السينمائي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.