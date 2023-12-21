الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض الأول لفيلم المعزة فى مهرجان الجونة السينمائى الدولى (صور)

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

أقيم اليوم العرض الأول لفيلم المعزة The Goat للمخرجة ألاريا بوريلي ومن إنتاج شركة أجورا، في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور أبطال الفيلم وضيوف المهرجان، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

مهرجان الجونة السينمائي

وقد حصد الفيلم مؤخرًا 5 جوائز جديدة خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية، حيث فاز بجائزة أفضل قصة أصلية – Best Original Story، وذلك في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان 4thDimension للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي، وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

وكانت شركة أجورا ميديا للإنتاج قد أعلنت مؤخرًا التبرع بإيرادات عروض فيلم The Goat في روما لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid، وكان الفيلم قد حظي بردود أفعال إيجابية في عرضه الأول بمسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليات مهرجان روما السينمائي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة The Goat المعزة العرض الأول لفيلم المعزة

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من انتشار أوبئة غامضة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟