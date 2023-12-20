حلمى النمنم: نسب التصويت بالانتخابات الرئاسية أبرزت وعى المواطن المصرى

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية أكد على وعي المواطن المصري وإدراكه للتحديات، فقد بلغت نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية 66% لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضاف "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا في الانتخابات الرئاسية بدرجة عالية من الحرفية والمهنية افتقدناها على مدار سنوات، مشددًا على ضرورة عدم التراجع عن هذا النهج السياسي والإعلامي، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أن الدولة لن تتراجع عن ذلك المسار الديمقراطي.

وأوضح أن المرشح السابق فريد زهران طرح برنامجًا سياسيًا في الانتخابات، وتحدث برأي مخالف للنظام الحالي، مشيرًا إلى أن رأي "زهران" إذا قيل في العهد السابق لقُبض عليه.

وأشار إلى أنه لم يتفاجأ من نسب التصويت للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة احترام الأقلية التي تعطي مشروعية للأغلبية، فعندما عمل النظام الأسبق للرئيس مبارك الذي كان يتكون من مجموعة من الحمقى بإسقاط الأقلية، سقط النظام.

وأكد أن اللوبي الغربي سيعمل ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهور، خاصة أن الرئيس رفض المخطط الغربي لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء بشكل حاسم، مشددًا على ضرورة الاستعداد لهذا الأمر من خلال دعم الاصطفاف الوطني، والعمل على القضاء على التضخم.