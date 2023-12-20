أول قرار من نيابة الجيزة ضد راقصة "كباريهات الهرم"

أمرت نيابة جنوب الجيزة بـحبس راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة تدعي "نهى" تستقطب القاصرات للعمل في ملاهٍ ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، مقابل مبالغ مالية.

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بقيادة العميد محمد حسن القبض على راقصة تمارس أعمالًا منافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.

كانت معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة بممارسة الراقصة "جومانة" الجنس مع راغبي المتعة مقابل المال.

حُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.