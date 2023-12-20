مجلس تنمية المرأة يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بدورة رئاسية جديدة

تقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة ٦ سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وبعث ممثلو الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة برسالة شكر وتقدير للـرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه ورعايته لمنظمة تنمية المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامى، معربين عن بالغ ثقتهم في سيادته في دعمه لملف تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.