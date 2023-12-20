الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل عسكرى: مصر تواجه حملات ممنهجة تستهدف حرية القرار السيادى

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن التحديات التي تواجهها مصر حاليًا ممنهجة ومبرمجة موزع فيها الأدوار.

اللواء حمدي بخيت: التحديات تستهدف مركز الثقل المصري المتمثل في استمرار مصر في عملية التحول

وأضاف بخيت، في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن تلك التحديات تستهدف مركز الثقل المصري وهو استمرار الدولة المصرية في عملية التحول، مشيرًا إلى أن هذا هو مركز الثقل الذي توجه له هذه الضربات.

وتابع: "عملية تحول الدولة المصرية عملية مكلفة وتأخذ جهدًا كبيرًا، وقناعات اجتماعية وسياسية داخلية يجب أن يتفهمها الجميع في ظل تعقيدات لن ننساها".

وأكد أن المُستهدف هو حرية القرار السيادي لمصر؛ مشيرًا إلى أن تحرير هذا القرار استلزم تكلفة عالية جدًا من أرواح الشهداء ودماء واقتصاد وتضحيات كثيرة من المجتمع المصري، وصبر على طبيعة الحياة التي نعيشها، ورغم ذلك الشعب المصري قال كلمته في الانتخابات وأنه راضِ بتلك التحديات.

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