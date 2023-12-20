"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق في الاختفاء القسرى للمعتقلين الفلسطينيين فى غزة

شددت منظمة “العفو الدولية”، اليوم الأربعاء، على التحقيق بشكل عاجل في المعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري للمعتقلين الفلسطينيين في غزة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق بشأن مصير ومكان وجود الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية وسط أنباء عن حالات اختفاء قسري جماعية.

العديد من التقارير المثيرة للقلق

وكانت قد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت "العديد من التقارير المثيرة للقلق" من شمال غزة "عن عمليات اعتقال جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لآلاف من الفلسطينيين المحتملين"، بما في ذلك الأطفال.

تظهر الصور ولقطات الفيديو، التي تم التحقق منها من قبل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد المعتقلين في بيت لاهيا، وهي مدينة تقع في شمال غزة. ولا يزال مصير ومكان وجود العديد من هؤلاء المعتقلين مجهولاً.

ولايزال فلسطينيون آخرون من قطاع غزة، بمن فيهم العمال أو غيرهم ممن يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل، مخفيين قسريًا.

وأكدت السلطات الإسرائيلية وفاة ستة فلسطينيين على الأقل أثناء احتجازهم، من بينهم عاملان من غزة، في أكتوبر ونوفمبر.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التحقيق حاليًا في التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري الجماعي للمعتقلين الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية. يجب على الجيش الإسرائيلي أن يكشف بشكل عاجل عن مصير ومكان وجود جميع الأشخاص الذين اعتقلهم منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، وهما صحفيان من غزة اختفيا قسرياً منذ أكثر من شهرين. ويجب على القوات الإسرائيلية أن تحدد أسباب اعتقال المعتقلين، وأن تبذل قصارى جهدها لتزويد عائلات المحتجزين لديها بالمعلومات، لا سيما في ضوء انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي أدى إلى عزل سكان غزة عن بعضهم البعض وبقية العالم.

وتابعت: "ويجب أن يعامل جميع المعتقلين معاملة إنسانية وأن يضمن لهم الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً. ولدى إسرائيل سجل مروع من الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قواتها، مما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل فعال في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والتقارير عن الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة للفلسطينيين من غزة.