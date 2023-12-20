الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلينكن: "نسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة.. وحل الدولتين قرار صعب"

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن مازالت واثفًة في قدرة إسرائيل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يحقق هدنة إنسانية في غزة.

وأضاف"بلينكن"، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حل الدولتين يعني اتخاذ جميع الأطراف قرارات صعبة بما فيها الولايات المتحدة، ومازلنا نناقش مع أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لديها اتصالات مع مختلف الأطراف للتوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، كما أننا نواصل الانخراط مع عدد من البلدان لمحاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار مجلس الأمن عن غزة.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي بأن الغرض من مشروع القرار الأممي تسهيل المساعدات لغزة وتوسيعها ونحن نؤيد ذلك تمامًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود تقديم المساعدات إلى غزة ولا يضر بها.

نزع سلاح “حماس” 

وأكد بلينكن أن العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع في غزة لكن لا أحد يطالب بنزع سلاح "حماس" أو تفكيك قدراتها، زاعمًا أنه إذا سلّمت "حماس" أسلحتها فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورًا.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه سيكون من الجيد أن يكون هناك صوت دولي قوي  يضغط على "حماس" للقيام بما هو ضروري لإنهاء الحرب.

القاهرة الإخبارية إسرائيل قطاع غزة الخسائر المدنية الولايات المتحدة مجلس الأمن هدنة انسانية حماس

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