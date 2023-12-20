بعد طرح البصل بالمجمعات الاستهلاكية.. مواطنون: "الدولة حاضرة وقت الأزمات"

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لـوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما ضخت كميات كبيرة من البصل بسعر 20 جنيها، على أن يتم طرح لحوم ودواجن بأسعار مخفضة أيضا تتراوح ما بين 20 لـ25%.

طرح البصل بالمجعات الاستهلاكية

وأشاد العديد من المواطنين بتوفير كميات كبيرة من البصل بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق بجانب مختلف السلع واللحوم بأسعار مخفضة أيضا.

ويقول عبدالراضي طه، أحد المواطنين، إن الدولة المصرية وحكومتها تسعى بكل قوتها لدعم المواطنين بكافة السبل ورفع الأعباء من كاهل المواطنين، لافتا إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية شهدت أسعار البصل تحديدا ارتفاعا جنونيا وصلت لـ50 جنيها للكيلو الواحد وهو الأمر الذي كان غير محتمل للمواطنين وهو ما يجعل توفير كميات البصل في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع طوق نجاة للمواطنين المصري.

وأضاف المواطن حسين علام: "الحكومة كعادتها تتصدى لجشع التجار واستغلالهم للازمات التي تحدث للخضروات والفاكهة وغيرها من السلع، لافتا إلى أن أسعار البصل غير متوقعة وفوق قدرات المواطن إلا أنه بعد توفيرها بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية أصبح الأمر أخف على المواطنين.

وأوضح عصام محمد، أحد المواطنين، أن البصل يعتبر من أهم السلع الأساسية التي لابد من توافرها في كل بيت مصري ولا غنى عنه، مشيدا بتوفيره في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 20 جنيها في ظل وصول سعر الكيلو في الأسواق الخارجية لـ40 و50 جنيها.

تراجع أسعار البصل

وقال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن سوق البصل سوف يشهد تناقضات غير منطقية، حيث ارتفعت أسعاره رغم توافر الإنتاج الكافي لتلبية الطلب المحلي والخارجي، موضحا أن الإنتاج الوطني من البصل يبلغ ما بين 3.4 و3.5 مليون طن.

وأشار "فهيم" إلى أن الوزارة بدأت التحقيق في أسباب ارتفاع الأسعار، ووجدت أن بعض التجار يخزنون كميات كبيرة من البصل في ما يعرف بـ"مفارش" البصل، وهي أماكن تحت قش الأرز يمكن أن تحافظ على البصل لفترات طويلة، وأضاف أن التجار يحتكرون البصل في 3 أو 4 محافظات، مما أدى إلى نقص في العرض وارتفاع في الطلب.