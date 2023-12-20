عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال شهد تقدم أمير قطر بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه ثمّن الرئيس اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدًا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.