الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الحوامدية

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا سبب اندلاع الحريق، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في دائرة قسم الحوامدية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وبإجراء التحريات تبين وقوع الحريق داخل شقة سكنية في الطابق السادس بمنطقة العزبة الشرقية.

وقام رجال الحماية المدنية بفرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

نيابة الجيزة المعمل الجنائي حريق نشب شقة سكنية في الحوامدية تحريات المباحث التحقيقات الأولية

مواد متعلقة

النيران التهمت محل ملابس وأحذية لعقار من 10 طوابق.. تفاصيل معاينة حريق وسط البلد

الأدلة الجنائية تعاين حريق محل ملابس بوسط البلد

الدفع بسلم هيدروليكي وسيارات إطفاء لإخماد حريق وسط البلد

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية فى غزة والإفراج عن محتجزين "جادة للغاية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

تيريس جيبسون فى الأهرامات: حققت حلمى بعد الأربعين وأنتظر هدية السيسى

بحصة ٣٩ ٪؜.. طلعت مصطفى تستحوذ وتدير ٧ فنادق في مصر

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟