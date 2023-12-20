المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا سبب اندلاع الحريق، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في دائرة قسم الحوامدية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وبإجراء التحريات تبين وقوع الحريق داخل شقة سكنية في الطابق السادس بمنطقة العزبة الشرقية.

وقام رجال الحماية المدنية بفرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.