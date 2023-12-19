الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين حريق محل ملابس بوسط البلد

حريق
حريق

انتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محل ملابس بمنطقة وسط البلد لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وكان رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على حريق داخل محل ملابس بمنطقة وسط البلد.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق داخل محل فى وسط البلد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتستمع الجهات المختصة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق حريق محل ملابس وسط البلد انتقال الادلة الجن

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