"لغتى هويتى".. ثقافة الجيزة تحتفى باليوم العالمى للغة العربية

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوم العالمي للغة العربية، نظمت ثقافة الجيزة بالتعاون مع مدارس مصر الدولية للغات بالرماية احتفالية بعنوان "لغتي هويتي"، تضمنت مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

تضمنت الفعاليات محاضرة ثقافية بعنوان "جماليات اللغة العربية"، تحدث خلالها د. ربيع شكري عن مكانة اللغة العربية وعظمتها ومدى أهميتها باعتبارها إحدى أهم اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، وقدمت د.أماني الشيخ ورشة فنون تشكيلية لتصميم جدارية "زخارف إسلامية"، أعقبتها ورشة أشغال يدوية لتعليم صناعة الحلي والإكسسوار من الخرز الملون بتصميمات جديدة وعصرية، بمشاركة الفنانة نهى خليل، كما قدمت سهام محمد ورشة فنية للتشكيل بالورق الملون لعمل شجرة الكريسماس، بجانب ورشة تعليم الرسم والتلوين بإشراف الفنانة نيفين فرحات، إضافة إلى ورشتين لتعليم أساسيات الخط العربي، والنسيج اليدوي على النول بمشاركة مدرسي وطلاب المدرسة.

وعن عاقبة الاعتداء على حقوق وملكيات الآخرين، دارت ورشة حكي بالعرائس القفازية، من إعداد وتقديم ولاء زرزور، وعلى أنغام باقة متنوعة من الأغاني التراثية الشعبية، تفاعل الحضور مع عرض فني للتنورة التراثية للفنان سيد المصري أعقب ذلك، عرض ترفيهي للأطفال مع فقرة "كريزي كلاون" للفنان محمود خلفاوي الذي قدم مجموعة من الفقرات الترفيهية والمسابقات والألغاز، فيما أدارت إيمان أحمد مسابقة ثقافية للأطفال لتنمية القدرات المعرفية، وتوزيع مجلات قطر الندى كهدية تحفيزية للتشجيع على القراءة.

جاء الاحتفال بحضور فيليب لودز مساعد ملحق الخدمة الثقافية بالسفارة الفرنسية، ماري بول مديرة المدرسة للقسم الابتدائي، سناء عباس رئيس قسم اللغة العربية بالمدرسة.

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