الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشارة السابقة لـ أوباما تُفجر مفاجأة تتعلق بالانتخابات الأمريكية

لورى واتكينز
لورى واتكينز

قالت لورى واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إنه بالطبع سيكون للحرب في غزة تبعات على انتخابات الرئاسة الأمريكية وحملة “بايدن” الانتخابية.

وأضافت "واتكينز"خلال مداخلة اليوم الأربعاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يريد ترحيل المهاجرين ويستخدم عبارات استخدمها "هتلر" من قبل في حملته الانتخابية، وهذا سيؤثر على المسلمين والفلسطينيين، ويؤثر على صورة الولايات المتحدة.

وأوضحت أن شعبية “بايدن” تراجعت إلى أدنى مستوياتها، ففي ظل التضخم الذي ضرب البلاد ينظر الأمريكيون إلى الدعم الذي يقدم إلى إسرائيل وتدور حوله نقاشات لتخفيضه، وهناك 8 أمريكيين محتجزين في غزة، هذه مشكلات كبيرة تخص المواطن الأمريكي.

ولفتت المستشارة السابقة لـ أوباما، إلى أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن قد تفقده بعض الأصوات، لكنه سيعود لأنه يفعل الشيء الصحيح، بينما ملف التمويل يواجه أزمة بسبب وجود أكثر من دعم مثل الدعم لأوكرانيا والدعم للحدود الأمريكية الجنوبية.

وأكدت أن نتنياهو يعيش كل يوم بيومه، ويحاول أن يكسب أكبر قدر من الوقت في منصبه، وهذا ليس في صالح الإسرائيليين، وكل الناس حول العالم يعرفون أن من يستسلم لا يطلق النار عليه، وما حدث في الشجاعية جريمة حرب.

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