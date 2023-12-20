خبير: 75% من المجتمع الإسرائيلى فقد الثقة فى حكومة الحرب

قال الخبير في الشئون الإسرائيلية أحمد محاميد، إن ما جرى قبل أسبوع في عملية الشجاعية بقتل جيش الاحتلال رهائن إسرائيليين، وفشلهم في تحرير المحتجزين، جعل عائلاتهم والإعلام الدولي يتساءل حول قدرة العملية العسكرية الإسرائيلية على تحرير المحتجزين لدى حماس.

وأضاف خبير الشئون الإسرائيلية، الأربعاء، خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، أن المجتمع الإسرائيلي الآن منقسم، بعد أن أثبتت الأيام أن الإفراج عن المحتجزين لن يتم إلا بالهدنة وليس بالعملية البرية، والمقاومة في غزة تشترط الآن، وقف الحرب لتحرير المحتجزين، مع التوصل لاتفاق نهائي كخطوة لحل الأزمة.

وأوضح أن المجتمع الإسرائيلي رأى الخراب الذي حل عليه بسبب حكومته، وبدأ يتحدث الوزراء مع قادة الجيش ومع رئيس أركان جيش الاحتلال وينتقدونه، وللمرة الأولى الجهاز السياسي يواجه الجهاز العسكري، وهو ما كان ممنوعًا في تاريخ إسرائيل أن ينتقد أحد الجيش أثناء الحرب.

ولفت إلى أن 75% من المجتمع الإسرائيلي لا يثق إطلاقًا في الحكومة الحالية، ولكن الشعب الإسرائيلي كان يثق في القيادة العسكرية والجهاز العسكري حتى مع الفشل، إنما الآن بدأ هذا التأييد ينقسم، وبدأ المجتمع الإسرائيلي يضغط من أجل تحرير المخطوفين، حتى ولو أدى ذلك لوقف الحرب.