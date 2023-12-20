منسى والجزيرى يقودان هجوم الزمالك أمام ساجرادا فى الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الليلة أمام ساجرادا الأنجولي والمقرر لها في السادسة من مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يضم تشكيل الزمالك في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي وعبدالله جمعة وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثلاثي معاذ علاء وحاتم سكر وإبراهيما نداي من قائمة الأبيض لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ملعب 11 نوفمبر

حرص لاعبو الزمالك على معاينة أرضية ملعب 11 نوفمبر قبل خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتواجد الجهاز الفني للفريق داخل الملعب للاطمئنان على حالته، لا سيما بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الأنجولية لواندا صباح اليوم الأربعاء.