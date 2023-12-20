وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع مع الإدارات سير العملية التعليمية

عقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ومديري الإدارات التعليمية الخمس بحضور مديرى إدارتيِّ الشؤون القانونية والتنسيق والمكتب الفني، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، نائب المحافظ.

واستهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مثمنًا مجهودات الجميع خلال الفترة الماضية ونجاح المنظومة التعليمية بالمحافظة فى نسبة الحضور والغياب، موجهًا بتشجيع وتحفيز الطلاب المنضبطين بنسبة الحضور.

وجدد المهندس سيد، دعوته ببذل المزيد من العطاء خلال الفترة المقبلة لضمان عام دراسي منضبط دون مشكلات أو عوائق وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة والمسابقات حسب ميول وقدرات كل طالب، موجهًا بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وكذا الكتب الدورية لضمان الجودة وحسن الآداء في العمل.

رفع الوعي لدى الطلاب

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى العمل على رفع الوعي الديني لدى الطلاب، وغرس القيم والأخلاق السمحة لديهم، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين وحسن التصرف حال أي مشكلات أو عوائق طارئة والحفاظ على سلامة الجميع.

وتطرق وكيل التعليم بالحديث، بضرورة تقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد ضمن الدفعة الأولى لـ 1000 مدير مدرسة وتذليل كافة العقبات التى قد تعيق العمل والاستفادة من افكارهم بهدف التطوير.

وأشار إلى مواصلة تنفيذ فترات برنامج المنصة التعليمية( تعلم معنا ) وجارى الاعداد لحلقات ليلة الامتحان فى جميع المواد الدراسية المختلفة لكافة المراحل التعليمية، وسيتم نشر جداول المراجعات عبر الصفحة الرسمية للمديرية ( العلاقات العامة بتعليم الوادى الجديد، موجها الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل.

وفى ختام اللقاء، أكد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الالتزام بالزى الموحد للمعلمين والذى يضفى مظهر جمالى متميز واتضح ذلك فى الانتخابات الرئاسية وتميز قطاع تعليم المحافظة بهذا الشأن.

واستمع وكيل تعليم الوادي الجديد، لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج اجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.