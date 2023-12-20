الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يوافق على قرار اتفاق التعاون المالى بين مصر وألمانيا

مدبولي
مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل مشروعات: البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وتستهدف تلك المشروعات: دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز بينها مراكز اختصاص قطاعي، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا التعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المُخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.     

مدبولى يترأس اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري الثقة في سيادته لقيادة دفة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة والمستويات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد عبر المشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين في حشود كبيرة في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أمام صناديق الاقتراع بصورة غير مسبوقة عن عدة دلالات، من أهمها حيوية وفاعلية المجتمع المصري في المشاركة بمختلف أطيافه وفئاته في هذا الحدث التاريخي، كما يعبر هذا المشهد عن حجم الإرادة القوية والوعي الكبير لدى المصريين لما تمر به الدولة من تحديات وضرورة الوقوف خلف القيادة الحكيمة لتولي زمام الأمور خلال السنوات المقبلة؛ حتى تعبر الدولة تلك التحديات.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هناك رسالة قوية أخرى من هذا المشهد الانتخابي الحاشد تتمثل في رغبة المواطن المصري في الحفاظ على ما تحقق في مختلف المجالات وقطاعات الدولة من مكتسبات خلال المرحلة الماضية، وعزمه على مساندة القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والعمل في بناء الجمهورية الجديدة.

مجلس الوزراء رئيس الجمهورية التعاون المالي إدارة المخاطر البرنامج الوطني

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