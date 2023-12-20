الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمساعدة مصرية.. بدء ضخ المياه المحلاة إلى غزة من محطات التحلية الإماراتية

غزة
غزة

أعلنت عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم غزة، اليوم الأربعاء، نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة إلي النازحين الفلسطينيين في رفح داخل قطاع غزة من محطات تحلية المياه الإماراتية من رفح المصرية بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية وبطول 900 متر حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.

وجاء نجاح ضخ المياه إلى داخل قطاع غزة، في توقيت يعاني فيه سكان غزة من شح المياه، حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب وذلك وفق وكالة الأنباء الاماراتية “وام”.

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وزيرة التضامن تكشف حجم المساعدات إلى قطاع غزة

ودشنت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 3 محطات تحلية مياه شيدتها الإمارات لهذا الغرض وبالتعاون مع مصر.

ومن المقرر أن تعمل المحطات الثلاثة على تحلية نحو 600 ألف جالون يوميًا، وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.

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جدير بالذكر أن تدشين هذه المحطات تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أطلقتها الامارات في الخامس من نوفمبرالماضي لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة حيث قامت بإرسال 115 طائرة منذ ذلك الوقت حملت المستشفى الميداني، ومحطات تحلية المياه، وأكثر 7،615 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

اليوم.. تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

ويجري مجلس الأمن مجددا اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

غزة محطات التحلية مصر رفح الفلسطينية الحدود المصرية

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