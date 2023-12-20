الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زايد قام بتهنئته وسليمان أكد أنه سيشهد مشروعات مهمة.. مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يحتفل بعيد ميلاده الـ 14

أحمد زايد
أحمد زايد

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية حفلا بمناسبة مرور 14 عامًا على إنشاءه  بمشاركة عدد من المبدعين والنقاد المصريين والعرب وأعضاء ورؤساء بعض مختبرات السرد، الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

وهنأ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العاملين بمختبر السرديات بمناسبة مرور أربعة عشر عامًا على إنشاء المختبر، وثمن الجهد المبذول بالمختبر الذي لم يتوقف عن عمله خلال السنوات الماضية تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا أنه يولي المختبر ومشروعاته أهمية كبيرة تجعله قادرًا على الاستمرار والعطاء، فيما يقدمه من أعمال تخدم السرد المصري والعربي وتتواصل مع المهتمين بالمجال في جميع أنحاء العالم من عرب وأجانب.

"الإمام محمد عبده.. سيرة حياة" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

وأضاف د.محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أن مختبر السرديات من أهم الفاعليات التي تقدمها المكتبة للوسط الثقافي المصري والعربي في مجال السرد، وإدارة المكتبة تدعمه بكل إمكاناتها، كما أنها ستقدم من خلال المختبر عددًا من المشروعات التي سيشهدها عام 2024 وهو العام الرابع عشر للمختبر الذي تم تأسيسه عام 2009م.

وقد أعلن الأديب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية أن المختبر قدم خلال عام 2023؛  64 فعالية (بزيادة 28% عن العام الماضي) ما بين ندوة وأمسية قصصية وورشة عمل ومؤتمر، شارك فيها 300 من المبدعين والنقاد من 18 دولة عربية وأجنبية و13 محافظة مصرية. والدول التي شاركت في أنشطة المختبر هي: السودان- سوريا- الأردن- لبنان- العراق-البحرين- ليبيا- السعودية- الجزائر- كندا- سلطنة عمان- الولايات المتحدة الأمريكية- اليونان- المغرب- اليمن- الكويت- فلسطين- الإمارات.. أما المحافظات المصرية التي شاركت فهي: الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- المنيا- الغربية- القاهرة- قنا- بورسعيد- المنوفية- الوادي الجديد- سيناء- الإسماعيلية- الفيوم.

txt

مكتبة الإسكندرية تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة: "عن جدارة واستحقاق"

كما واصل المختبر تعاونه مع عدد من الجهات الثقافية لإنجاز مؤتمر مصر المبدعة في دورته السابعة بالتعاون لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة التي تشارك مع المختبر أيضًا ومع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب المصرية في إصدار تقرير الحالة السردية المصرية. وكذلك التعاون مع: مختبر السرديات البحريني، ومختبر السرديات بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة واسط بالعراق، و"مركز الثقافة والأدب اليوناني والعربي في أثينا"، والمدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر،

 

وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه المختبر من إدارات المكتبة المتعاقبة، وإدارتها الحالية ممثلة في مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، والأديب محمد غنيمة وإدارات القاعات وتكنولوجيا المعلومات والأمن. كما شكر عتيبة أعضاء المختبر بالإسكندرية، والأدباء والنقاد والإعلاميين الذين لا يتوقفون عن دعمه.

أحمد زايد مختبر السرديات مكتبة الاسكندرية محمد سليمان منير عتيبة المختبر

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟