زايد قام بتهنئته وسليمان أكد أنه سيشهد مشروعات مهمة.. مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يحتفل بعيد ميلاده الـ 14

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية حفلا بمناسبة مرور 14 عامًا على إنشاءه بمشاركة عدد من المبدعين والنقاد المصريين والعرب وأعضاء ورؤساء بعض مختبرات السرد، الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

وهنأ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العاملين بمختبر السرديات بمناسبة مرور أربعة عشر عامًا على إنشاء المختبر، وثمن الجهد المبذول بالمختبر الذي لم يتوقف عن عمله خلال السنوات الماضية تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا أنه يولي المختبر ومشروعاته أهمية كبيرة تجعله قادرًا على الاستمرار والعطاء، فيما يقدمه من أعمال تخدم السرد المصري والعربي وتتواصل مع المهتمين بالمجال في جميع أنحاء العالم من عرب وأجانب.

وأضاف د.محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أن مختبر السرديات من أهم الفاعليات التي تقدمها المكتبة للوسط الثقافي المصري والعربي في مجال السرد، وإدارة المكتبة تدعمه بكل إمكاناتها، كما أنها ستقدم من خلال المختبر عددًا من المشروعات التي سيشهدها عام 2024 وهو العام الرابع عشر للمختبر الذي تم تأسيسه عام 2009م.

وقد أعلن الأديب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية أن المختبر قدم خلال عام 2023؛ 64 فعالية (بزيادة 28% عن العام الماضي) ما بين ندوة وأمسية قصصية وورشة عمل ومؤتمر، شارك فيها 300 من المبدعين والنقاد من 18 دولة عربية وأجنبية و13 محافظة مصرية. والدول التي شاركت في أنشطة المختبر هي: السودان- سوريا- الأردن- لبنان- العراق-البحرين- ليبيا- السعودية- الجزائر- كندا- سلطنة عمان- الولايات المتحدة الأمريكية- اليونان- المغرب- اليمن- الكويت- فلسطين- الإمارات.. أما المحافظات المصرية التي شاركت فهي: الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- المنيا- الغربية- القاهرة- قنا- بورسعيد- المنوفية- الوادي الجديد- سيناء- الإسماعيلية- الفيوم.

كما واصل المختبر تعاونه مع عدد من الجهات الثقافية لإنجاز مؤتمر مصر المبدعة في دورته السابعة بالتعاون لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة التي تشارك مع المختبر أيضًا ومع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب المصرية في إصدار تقرير الحالة السردية المصرية. وكذلك التعاون مع: مختبر السرديات البحريني، ومختبر السرديات بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة واسط بالعراق، و"مركز الثقافة والأدب اليوناني والعربي في أثينا"، والمدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر،

وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه المختبر من إدارات المكتبة المتعاقبة، وإدارتها الحالية ممثلة في مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، والأديب محمد غنيمة وإدارات القاعات وتكنولوجيا المعلومات والأمن. كما شكر عتيبة أعضاء المختبر بالإسكندرية، والأدباء والنقاد والإعلاميين الذين لا يتوقفون عن دعمه.