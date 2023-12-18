الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة: "عن جدارة واستحقاق"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدمت مكتبة الإسكندرية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد ثقة المصريين به رئيسًا للجمهورية لفترة ولاية جديدة، عقب فوزه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وشهد العالم بحياديتها ونزاهتها، وذلك لقيادة مصر وشعبها في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الإنسان المصري من كرامة ورفعة.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة: "أتوجه بالتهنئة باسمي واسم العاملين في مكتبة الإسكندرية الذين هم جزء من الشعب المصري، الذي أودع ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن، وأكد على أن المكتبة والعاملين بها سوف يبذلون تحت قيادته كل الجهد لكي يساهموا في بناء المستقبل والوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة".

وأضاف “زايد” أنه ورغم الحشود غير المسبوقة من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لم تشهد أية خروقات أمنية أو تجاوزات من أي نوع، وهو ما يعكس وقوف الغالبية العظمى من المصريين واصطفافهم وراء قيادتهم، ممثلة في الرئيس السيسي، إدراكًا منهم للمخاطر الجمة والتحديات التي تواجه مصر، والتي يتصدى لها الرئيس السيسي بحكمته المعهودة، مشيرًا الى أن نتائج الانتخابات غير المسبوقة، كانت بمثابة تصويت من المصريين يعكس تأييدهم المطلق لسياسة وموقف مصر من الحرب الغاشمة وغير الإنسانية على قطاع غزة.

وعبر الدكتور أحمد زايد عن تمنياته بأن يسدد الله خطى الرئيس في المرحلة القادمة ليكمل مشروعه، ويحقق حلم المصريين، بإتمام بناء أركان جمهورية جديدة تليق بمصر والمصريين.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتصويت من  39.702.451  صوت بنسبة مشاركة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي  اليوم الإثنين،  أن عدد الأصوات 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا.

مكتبة الاسكندرية عبد الفتاح السيسي ثقة المصريين ولاية جديدة الجمهورية الجديدة

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