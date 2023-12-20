متبلد الإحساس ويعامل أسرته كالغرباء.. استشاري نفسي يحلل شخصية "قاتل والدته حية" في حدائق القبة

“مدمن ومتبلد الإحساس وغير مدرك لجريمته”.. بهذه الكلمات فسر استشاري صحة نفسية الدوافع النفسية التي دفعت موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي لقتل والدته وإشعال النيران فيها وفي منزلها محاولا إخفاء جريمته بمنطقة حدائق القبة.

استشاري نفسي يحلل شخصية «قاتل والدته حية» في حدائق القبة

قال استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي، إن المتهم الذي قتل والدته وأشعل النيران في جثتها وفي منزلها مصاب بنوع من الضببية الحسية نتيجة لتعاطيه المواد المخدرة التي جعلته لا يسيطر على أفعاله وعدم إدراكه ما يفعله.

وتابع أن المتهم يتعاطى المخدرات بأنواعها وخاصة المخدرات التخليفية مثل الأستروكس التي من آثارها النفسية تفجير سلوك إجرامي مختزن كالقتل والحرق، كما أنه يعاني من عدة أزمات كضوائق مالية ومشاكل أسرية نتيجة ترك زوجته للمنزل مع المخدرات تكاملت تلك العناصر في إصابته باكتئاب حاد جعلته يفرغ ضغوطه وتفريغها في شخص لا حيلة له مثل أمه سواء بالتعدي عليها بالضرب أو قتلها.

وأكد «هندي» أن مصر بها ما يزيد عن 21 مليون متعاطي ومتعامل مع المخدرات التي قد تسفر عن آثار نفسية خطيرة منها تبلد الإحساس وتجعله منفصل عن الواقع فيلجأ للعنف وهو غير متأثر بأفعاله كما أنه قد يكون مشاهد للتليفزيون الذي يعاطيه يوميًا جرعات عنف فيجعله يرتكب الجرائم كنوع من المحاكاة.

وتابع: “قد يكون سبب ارتكابه للجريمة هو عدم تعامله بالدين ونقص الإيمان لديه الذي يدفعه للجوء للمخدرات والعنف وارتكاب السلوك الإجرامي، كما أن لجوء المتهم لقتل والدته قد يكون بسبب وجود تفسخ وترهل في العلاقات الأسرية لوجود تباعد اجتماعي بينه وبين أسرته يجعلهم يتعاملون مع بعض كالغرباء الذي يجعله يقتل أمه دون اعتبارات للأمومة، أو نتيجة لسلوك قديم كان يعاني منه من أسرته مثل العنف والنبذ الاجتماعي فانفجر ذلك السلوك مع أول أزمة واجهته ناحية أمه”.



تفاصيل الجريمة البشعة

وتمثلت الواقعة حسب رواية زوجة المتهم، فقالت إنه يعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي ولديهما طفلين وفي الفترة الأخيرة ساءت أحواله وعرف طريق الكيف وبدأ ينفق كل أمواله على المخدرات حتى انتهى بنا الحال لجريمة قتل.



وقالت السيدة، إن المتهم عندما ينتهي من إنفاق أمواله يتوجه لمنزل والدته المسنة مستغلًا أنها تقيم بمفردها ويتعدى عليها بالضرب للاستيلاء على أموال معاشها ولكن يوم الواقعة عندما توجه لها لم يجد لديها أي أموال فتوجه إلى سيارته وأخذ منها كمية من البنزين وسكبه عليها في محاولة لتهديدها، ولكنها لم تستجب بإخراج الأموال، فأشعل النيران بها وفي الشقة محاولًا إخفاء جريمته.



وقالت الزوجة، إنها بسبب سوء سلوكه تركت له عش الزوجية منذ شهور وذهبت لمنزل أسرتها للإقامه فيه، ولم تعلم عنه شيئا سوى عقب قتل أمه.





تفاصيل بلاغ قسم شرطة حدائق القبة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمى وتم إلقاء القبض على المتهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة.