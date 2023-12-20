الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشاركة فريد.. "أهي مشيت" أحدث أعمال الفنان رامي جمال

رامي جمال
رامي جمال

كشف الفنان رامي جمال، عن تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "أهي مشيت"، وهذه المرة سيتعاون فيها مع المطرب فريد، وذلك من خلال خاصية الـ"ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة  "إنستجرام".

 

ونشر النجم رامي جمال صورة جديدة له برفقة المطرب أحمد فريد، وعلق عليها قائلًا: "أهي مشيت، قريبًا"، دون الكشف أي تفاصيل أخرى تخص الأغنية.

 

وأعاد فريد نشر تلك الصورة من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "أكتر واحد بحبه في الدنيا، وأكتر أغنية بحبها في الدنيا، قريبًا بإذن الله الكريم".

رامى جمال يواصل تصدره ترند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "جيت متأخر"

تريند رقم 1.. رامي جمال يحقق نجاحا ملحوظا بأحدث أغنياته "جيت متأخر" (فيديو)

وفي وقت سابق، طرح الفنان رامي جمال، أغنية "جيت متأخر"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

 

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية "هيبدأ يتكلم"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد البنداري، ومن ألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية جيت متأخر أغنية جيت متأخر اسم أهي مشيت أهي مشيت المطرب فري المطرب فريد رامي جمال

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رامى جمال يواصل تصدره ترند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "جيت متأخر"

تريند رقم 1.. رامي جمال يحقق نجاحا ملحوظا بأحدث أغنياته "جيت متأخر" (فيديو)

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