تريند رقم 1.. رامي جمال يحقق نجاحا ملحوظا بأحدث أغنياته "جيت متأخر" (فيديو)

حقق النجم رامي جمال نجاحا ملحوظا بأحدث أعماله الغنائية “جيت متأخر” والتي طرحها منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

واستطاع رامي جمال ان يتصدر المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” لعدة أيام متتالية محققا أكثر من مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة “جيت متأخر" والتي يتماشى لونها مع الأجواء الشتوية الحالية محققة ردود أفعال قوية من جمهوره في مصر والوطن العربي.

صناع أغنية جيت متأخر

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

كلمات أغنية جيت متأخر

"لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك والمفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين دة أنا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية "هيبدأ يتكلم" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد البنداري، ومن ألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.