الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى جمال يواصل تصدره ترند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "جيت متأخر"

رامي جمال
رامي جمال

يواصل النجم رامي جمال تصدره ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية "جيت متأخر"، والتي طرحها الأيام الماضية.

واستطاع رامي جمال أن يتصدر المركز الأول لترند موقع الفيديوهات "يوتيوب" لعدة أيام متتالية الفترة الماضية ومازال محافظا على تصدر قائمة ترند "يوتيوب" محتلا في الوقت الحالي المركز الثاني محققا أكثر من 2 مليون مشاهد.

صناع أغنية جيت متأخر

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

كلمات أغنية جيت متأخر

"لا جيت متأخر أيوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز إيه بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد أيوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز أي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية "هيبدأ يتكلم"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد البنداري، ومن ألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

النجم رامي جمال رامي جمال يوتيوب جيت متأخر أغنية جيت متأخر محمد مصطفى ملك

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